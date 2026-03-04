Sanremo, Corto e Cultura premiato all’Hotel des Anglais durante “Donne da Amore”

anremo – Il festival Corto e Cultura, rappresentato dall’Associazione Angeli, ha preso parte a importanti eventi culturali nella città dei fiori, rafforzando la propria presenza nel panorama nazionale e internazionale.

Il 28 febbraio l’Associazione ha partecipato all’evento “Donne da Amore”, ideato e diretto da Virginia Barret, presso il prestigioso Hotel des Anglais. Durante la manifestazione, Corto e Cultura è stato ufficialmente presentato come festival e premiato, ricevendo un importante riconoscimento in un contesto di alto profilo culturale e sociale.

In questa occasione sono stati proiettati due lavori di forte impatto: lo spot contro la violenza sulle donne “Io sono donna”, opera di Anna Rita Caracciolo, e la canzone “Io credevo nell’amore”, scritta da Matteo Conoscitore. Entrambe le opere hanno trasmesso messaggi intensi di sensibilizzazione e introspezione, combinando cinema e musica.

Tra gli ospiti dell’evento si sono esibiti il maestro e compositore Paoul Robino, mentre tra i presenti figurava anche il maestro Vince Tempera, con il progetto “I sensi del mare”. A testimoniare la dimensione internazionale dell’iniziativa ha presenziato anche il presidente Can Saraçoğlu, giunto dalla Turchia, consolidando il dialogo culturale tra Paesi e rafforzando la rete di collaborazioni che caratterizza il progetto Cinetour / World Film Festivals Congress, di cui fa parte Corto e Cultura.

Cinetour è la prima e unica federazione mondiale dedicata ai festival indipendenti e tematici, fondata nel 2022 con il sostegno di UNESCO e Consiglio d’Europa. Riunisce 64 Paesi e quasi 100 festival impegnati nella cooperazione culturale e nella sostenibilità. L’obiettivo è creare ponti tra festival, facilitare la circolazione dei film, promuovere coproduzioni e rafforzare la cooperazione internazionale.

Successivamente Corto e Cultura ha presenziato anche a Casa Sanremo, assumendo un ruolo istituzionale in qualità di festival e portando la propria esperienza, i valori e il percorso artistico dell’Associazione Angeli agli addetti ai lavori e al pubblico presente.

La partecipazione a questi eventi rappresenta un passaggio significativo nel percorso di Corto e Cultura, confermando l’impegno nella promozione culturale, nella cooperazione internazionale e nella diffusione di contenuti artistici con forte valenza sociale.