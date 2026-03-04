Scompare una 21enne nel Foggiano: attivate le ricerche

La giovane rumena viveva da mesi in provincia di Foggia. Un’amica: “Aveva iniziato a prostituirsi”. Ritrovato il cellulare

FOGGIA – Da alcuni giorni non si hanno più notizie di una giovane donna rumena di 21 anni arrivata da qualche mese in provincia di Foggia, dove lavorava come bracciante agricola nelle campagne del territorio.

La scomparsa è stata denunciata tre giorni fa da una sua connazionale, che si è rivolta alle forze dell’ordine dopo non essere più riuscita a contattarla. Secondo quanto riferito nella denuncia, negli ultimi giorni la 21enne avrebbe iniziato a prostituirsi insieme all’amica in una zona alla periferia della città, lungo la statale 16.

La donna avrebbe inoltre raccontato agli investigatori che, nella settimana precedente alla scomparsa, le due sarebbero state importunate da alcuni uomini.

Dopo la denuncia è stato immediatamente attivato il piano di ricerche, esteso all’intero territorio provinciale e nazionale. Sul caso indaga la Polizia.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno rinvenuto il telefono cellulare della giovane proprio nei pressi dell’area in cui le due donne si prostituivano. Il dispositivo è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti per cercare elementi utili alle indagini.

Le ricerche della 21enne proseguono senza sosta.