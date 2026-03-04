Edizione n° 5995

Test Ferrari ad alta velocità sulla pista dell'aeroporto di Foggia

Test Ferrari ad alta velocità sulla pista dell’aeroporto di Foggia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Stato news //

Test Ferrari ad alta velocità sulla pista dell’aeroporto di Foggia

 

 

L’aeroporto di Foggia si è trasformato per qualche ora in spazio di innovazione, eccellenza industriale e valorizzazione del territorio, ospitando ieri una sessione di test ad alta velocità della Ferrari 488 Challenge Evo, condotta dal pilota foggiano Lucio Peruggini.

 

“È stato un piccolo sogno che si è avverato fare questo test a casa mia”, ha detto Peruggini alla fine dei test effettuati a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo, la stessa con cui si è laureato Campione Italiano Supersalita GT SuperCup Divisione 1, lanciata fino a 275 chilometri orari sulla pista dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia.

 

Con una passione per i motori ereditata dal padre Teodoro, campione di rally, Lucio Peruggini è un architetto foggiano di 58 anni, pluripremiato pilota automobilistico italiano, specializzato nelle cronoscalate che sono gare di velocità effettuate in salita, da anni punto di riferimento della categoria Gran Turismo, con un palmarès ricco di titoli nazionali e internazionali.

 

Ieri pomeriggio, insieme al team Ferrari, ha effettuato una serie di test di velocità sulla pista dell’aeroporto di Foggia: una prova strumentale in cui sono state registrate le comunicazioni tra Ferrari 488 Challenge Evo e computer a bordo pista, per verificare se, ai passaggi con le velocità più elevate, con i picchi di 260 e 275 km/h, la vettura riusciva a trasmettere tutta la mole imponente di dati.

Una prova che si può fare dai box di circuiti come l’autodromo di Monza ma che, occorrendo svolgere ad alta velocità, ha bisogno di piste particolari. Normalmente si utilizza l’autodromo di Vairano, vicino Pavia, uno dei centri specializzati nell’automotive più importanti d’Europa.

 

Dal confronto con l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, è nata l’idea di effettuarla in Puglia.

 

“Un’occasione per valorizzare la nostra terra con uno dei marchi italiani e globali più prestigiosi e popolari, grazie alla diffusione che avranno le riprese e le foto dei test”, ha detto Piemontese che, ieri, ha raggiunto l’aeroporto e ha accettato l’invito a salire a bordo della vettura guidata da Peruggini.

L’assessore ha ringraziato Ferrari, Lucio Peruggini, tutto il suo team, ENAC, Aeroporti di Puglia e il personale dell’aeroporto di Foggia “per la straordinaria opportunità di ospitare un’eccellenza dell’industria, della tecnologia e della competizione ai massimi livelli”.

 

LASCIA UN COMMENTO