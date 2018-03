Mennea: “Verificare se 12 mln anno a Ryanair portano benefici sperati”

Di:

Bari – “SI apprende dagli organi di informazione che i 12 milioni di euro pagati ogni anno dalla Regione Puglia alla compagnia Ryanair, per incrementare i flussi di passeggeri, stanno sortendo l’effetto contrario: piuttosto che portare turisti nella nostra regione, stanno svuotando laanche dei propri cittadini che preferiscono, ad esempio, trascorrere le festività altrove. Insomma, sembrerebbe che i sei euro a passeggero che la Regione paga ogni anno alla compagnia irlandese, non stiano portando più turisti in Puglia, né stranieri né italiani. Ma stiano soltanto incentivando l’esodo dei pugliesi, come nel caso del nuovo volo per Siviglia, che a Pasqua porterà via dalla nostra regione tantissimi giovani e famiglie. Offrire la possibilità di viaggiare, in Italia e in Europa, a tariffe convenieniti, è sicuramente una cosa positiva. Ma non possiamo immaginare che una cifra imponente come 12 milioni di euro l’anno, sia spesa solo per questo motivo. Se tale andamento fosse confermato, sorgerebbe una domanda spontanea: i veritici di Aeroporti di Puglia sono forse sottopagati, al punto da non essere motivati a riflettere sugli effetti di questa spesa milionaria che la Puglia affronta ogni anno? Come hanno fatto a non accorgersi che questo investimento non sta producendo gli effetti sperati?

Allora, per verificare l’opportunità dell’investimento con Ryanair e rivedere le modalità dell’accordo, e per comprendere quanto sia retribuito il management di Adp, inclusi premi e super-premi, chiederò l’audizione in V Commissione dell’assessore ai Trasporti, Gianni Giannini, e degli amministratori di Aeroporti di Puglia. Probabilmente, insieme, ci renderemo conto che c’è qualcosa da migliorare”.

