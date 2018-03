“Employers’ day” il 7 aprile a Manfredonia e a Foggia

Di:

Manfredonia. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su indicazione della Rete Europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego (PES Network), promuove “Employers’ Day – I Servizi per l’Impiego incontrano le Imprese”, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità ai servizi offerti alle imprese e rafforzare la collaborazione tra le stesse ed i Servizi Pubblici per l’Impiego. Nel corso della giornata saranno quindi realizzate iniziative di informazione e di confronto a livello nazionale e locale, che vedranno coinvolti circa 300 Centri per l’Impiego, tra cui quelli di Manfredonia e di Foggia. L’evento sarà rivolto ai datori di lavoro con dei focus indirizzati alle medie, piccole e micro imprese e sarà una opportunità per approfondire e confrontarsi sulle riforme avviate e sugli strumenti a disposizione per promuovere l’occupazione attraverso il sistema dei servizi per il lavoro.

Per l’occasione, in particolare il CPI di Manfredonia, di concerto con le strutture che supportano le Politiche del Lavoro della Regione Puglia, organizza un incontro seminariale sul tema “Nuovi Servizi per l’Impiego e incentivi alle Imprese”, che avrà luogo giovedì 7 aprile dalle ore 16 alle ore 18, presso il LUC, Laboratorio Urbano Culturale di Manfredonia.

Nel corso del seminario, dopo la presentazione del Responsabile del CPI Matteo Capriati, si susseguiranno gli interventi dei relatori:

Salvatore Castrignano, Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Foggia, che introdurrà l’evento, presentando in sintesi le nuove regole che disciplinano i Servizi per l’Impiego dopo le riforme avviate con il JOBS ACT;

Massimiliano Fabozzi, Presidente dell’Ordine dei Consulenti della provincia di Foggia, che illustrerà i diversi interventi previsti dalla normativa vigente sugli incentivi alle imprese;

Matteo Di Mauro, Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, che riferirà su come interagiscono con le nuove regole le attività e le prestazioni dell’Ente camerale in favore del sistema delle imprese;

infine Elena Gentile, Parlamentare Europea, la quale entrerà nel merito delle iniziative e delle risorse che l’Unione europea ha recentemente attivato per sostenere i servizi pubblici e le politiche per il lavoro in questa fase di particolare emergenza.

Il compito di moderare l’incontro seminariale di Manfredonia è affidato a Daniela Eronia, giornalista e Presidente del Comitato provinciale per l’Imprenditorialità Femminile.

Al termine degli interventi, oltre al confronto tra relatori e rappresentanti delle imprese, sarà possibile per i partecipanti interfacciarsi direttamente con le aziende presenti.

Redazione Stato Quotidiano.it