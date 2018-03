Foggia, “Largo Raggio”: sequestrata area canile comunale

Di:

Foggia. LO scorso 25 marzo 2016, l’area del canile comunale di via Manfredonia a Foggia è stata sottoposta a sequestro penale preventivo da parte del servizio ‘Ecologia’ della Polizia Municipale del capoluogo dauno. Lo riporta Foggiatoday. Alla base del provvedimento le “condizioni igienico-sanitarie della struttura, che sarebbe stata ritenuta non idonea ad ospitare i cani”. “Come avevamo previsto il Canile comunale è stato sequestrato… avevamo in tutte le maniere invitato il comune ad agire anche mediante una diffida. Siamo all’ennesima vergogna per questa amministrazione”, dice tra l’altro il consigliere comunale Vincenzo Rizzi.

Redazione Stato Quotidiano.it