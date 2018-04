IMMAGINE IN ALLEGATO

Manfredonia, 04 aprile 2018. Un ringraziamento ai volontari che hanno eseguito servizio di sicurezza agli Ipogei Capparelli, sia il giorno di Pasqua che il lunedì dell’Angelo, distogliendo, in questi due festività importanti, attenzioni alle proprie famiglie. A nome mio personale, desidero far pervenire espressioni di profonda gratitudine, per l’impegno profuso in occasione di queste festività pasquali, mettendosi al servizio del prossimo. Ancora una volta i volontari hanno saputo dare prova di grande professionalità e dedizione, unitamente allo spirito di collaborazione e di abnegazione, che da sempre li contraddistingue.Il loro impegno è motivo di orgoglio e fa onore alla comunità intera. Rinnovando il mio personale ringraziamento e confidando nel prosieguo di questo percorso di fattiva collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. A cura di Michele Trotta, presidente ANC Manfredonia ANC Manfredonia, ringraziamento per servizio Pasquetta ultima modifica: da

