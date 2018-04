AUMENTO TARI 2018: ma non doveva scendere?

Di:

Manfredonia, 04 aprile 2018. Il PD locale esulta per aver aumentato la TARI 2018, “in media del 15%” soltanto, e si prende tutto l’onore di un così “basso” aumento, che secondo il sottoscritto oscillerà, a consuntivo, tra il 16 ed il 25%.

Il PD ed il suo sindaco Riccardi richiamano l’obbligo legislativo di aumento delle tariffe in presenza di aumento dei costi del servizio di raccolta. Il punto è proprio questo, l’aumento dei costi. È assurdo che, nonostante la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica; nonostante la collaborazione dei cittadini, che partecipano con cura alla differenziazione delle diverse tipologie di scarti, per la discarica oppure da inviare alla vendita (vetro, metalli, plastica, carta), non vi sia stata una riduzione della relativa tassa per i cittadini.

Allora l’aumento che si carica sulla popolazione è causato da quello che non funziona nell’ASE, che fa schizzare in alto la TARI. Non per niente, nell’intento di assicurare la trasparenza dei costi e dei ricavi dell’Azienda, i Revisori dei Conti hanno raccomandato “agli Organi preposti di porre in essere una scrupolosa attività di monitoraggio con cadenza mensile in merito ai quantitativi raccolti e ai relativi costi di gestione, al fine di introdurre eventuali misure correttive finalizzate al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed economicità del servizio”. Gli stessi Revisori hanno “rilevato criticità finanziarie e l’assenza di un piano industriale volto a ridurre i costi del servizio”.

Quindi, se la legge impone di far ricadere sui cittadini il pagamento di tutti i costi dell’ASE, la sua spesa d’esercizio è sicuramente sovrabbondante, per inadeguatezza dei mezzi (il solo nolo costa circa 2.000.000 di euro l’anno), l’acquisto di circa 15.000 mastelli, ormai in disuso in tutti i maggiori comuni d’Italia, che hanno rappresentato una spesa di qualche milione di euro. Infine c’è la disorganizzazione del personale, i cui dirigenti più che rispondere a criteri di competenza, pare rispondano a motivi di vicinanza.