Bollo auto scaduto: quando ci si libera dal debito

Liberarsi da un debito non è un miraggio. È una normale conseguenza di due fattori: il trascorrere del tempo e l’inerzia del creditore nel rivendicare il proprio diritto. È ciò che va sotto il nome di prescrizione, che tocca non solo i crediti privati, ma anche quelli di natura tributaria, dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. Questo significa che per chi non paga le imposte c’è una possibilità di farla franca ed è quella di sperare che, per un certo periodo, nessuno si faccia vivo. Ebbene, in materia di bollo auto la prescrizione è la più breve tra tutte le tasse ed è quindi abbastanza facile che esso vada nel dimenticatoio e di non dover più pagare nulla. A ricordarlo è una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Ma procediamo con ordine e vediamo, più nel dettaglio, quando ci si libera dal debito del bollo auto.

La legge stabilisce che il bollo auto cade in prescrizione dopo tre anni. Il termine però non decorre dal mese successivo a quello in cui il pagamento è dovuto, ma a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è scaduto. Facciamo un esempio: chi deve versare il bollo auto 2017 si libera dal debito solo alla mezzanotte del 31.12.2020 (tre anni calcolati dal 1° gennaio 2018). Ma ciò sempre a condizione che, nell’arco di tale periodo, non abbia ricevuto un avviso di accertamento, una diffida, una cartella esattoriale o una intimazione con raccomandata o posta elettronica certificata (Pec). Ogni richiesta di pagamento, infatti, interrompe il termine di prescrizione che, a partire dal giorno successivo al ricevimento della stessa, torna a decorrere da capo per altri tre anni; e così di volta in volta (questo potrebbe, in teoria, comportare che un debito potrebbe non prescriversi mai e magari passare agli eredi, anche se è piuttosto improbabile che il creditore – tanto più se è la P.A. – si adoperi con puntualità per evitare la prescrizione). Per tornare all’esempio precedente del bollo auto 2017, se il nostro contribuente dovesse ricevere, nel 2019 una cartella di pagamento per il bollo auto, la prescrizione si compirebbe solo nel 2022.

fonte, articolo completo www.laleggepertutti.it