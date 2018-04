Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Bari. Dalle prime ore dell’alba, a Bari, è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato con l’arresto di 25 persone, tra esponenti di spicco e gregari dei clan “Mercante” e “Strisciuglio”, operanti in alcuni quartieri cittadini. L’operazione

A seguito delle indagini, coordinate dalla DDA e condotte dalla Squadra Mobile di Bari, sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’uso delle armi, nonché la commissione di due tentati omicidi, aggravati dal metodo mafioso, nei confronti di esponenti dei due clan opposti. I dettagli dell’operazione, saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà alle ore 10 presso la Procura della Repubblica di Bari. Droga armi e tentati omicidi: 25 arresti nei clan Mercante e Strisciuglio ultima modifica: da

