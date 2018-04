Emigratis: Maria De Filippi esaudisce il desiderio di un ragazzo autistico

Di:

Non solo cene scroccate, volgarità, battute dissacranti e corteggiamenti spudorati. Nella terza puntata di Emigratis, Pio e Amedeo hanno dimostrato di avere anche un cuore grande regalando un sogno al loro amico Michele, un ragazzo autistico con cui hanno condiviso una parte del loro ultimo viaggio. Dopo averlo portato in giro tra Las Vegas e Miami, il duo foggiano ha deciso, una volta rientrati in Italia, di aiutare Michele a realizzare il suo desiderio più profondo: farsi fare le coccole da Maria De Filippi. Grazie all’intercessione di due ex tronisti, i “turisti dello scrocco” hanno incontrato la regina della televisione italiana che ha esaudito ogni desiderio del loro amico. Carezze, grattini, baci e il famoso “cavalluccio”. Una scena che ha emozionato non solo Maria ma anche Francesco Pannofino, l’imperturbabile narratore delle eroiche vicende di Pio e Amedeo.

fonte www.tgcom24.mediaset.it