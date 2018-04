Gargano, primo disco per il musicista camminatore De Gennaro

Di:

Parte da san Marco in Lamis il tour garganico per la presentazione di VIA – immagini sonore di un viandante, il primo disco da solista del musicista camminatore Giovannangelo De Gennaro. Tre incontri concerto, a ingresso libero in tre posti significativi lungo il cammino della Francigena Micaelica, che saranno anche l’occasione per scambiare punti di vista sull’esperienza del cammino. Il primo evento è alle ore 20 di giovedì 5 aprile nel Convento di San Matteo, per poi proseguire con un doppio appuntamento venerdì 6 aprile alle ore 17 a San Giovanni Rotondo, nella chiesetta di San Giovanni Battista, detta la Rotonda, e alle ore 19.30 a Monte Sant’Angelo nel Museo multimediale “Il Sentiero dell’Angelo”, dedicato al pellegrinaggio. I tre incontri concerto sono coordinati da Legambiente FestambienteSud con gli altri circoli legambientini di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e con la collaborazione dell’associazione Cultural Routes. Numerosi sono gli enti e le associazioni che coadiuvano Legambiente per la riuscita del tour: Il Convento di San Matteo, il Comune di San Marco in Lamis, le associazioni Senza Cemento e Il Sentiero dell’Anima, la parrocchia di Sant’Onofrio di San Giovanni Rotondo, La Proloco e il Museo “Il Sentiero dell’Angelo” di Monte Sant’Angelo.

“VIA è un disco nudo che racconta quello che sono, corpo e anima in un vestito che muta nel tempo. L’essenza di una vita presente che vuole dissetarsi per non seccare e morire per sempre. Un viaggio musicale pieno d’incontri, conoscenza, silenzi e dialogo”, afferma Giovannangelo De Gennaro, che continua: “Le composizioni sono sovraincisioni con copie di strumenti medievali. S’ispirano a ricordi, immagini ed emozioni incontrati durante il cammino. Polifonie e voci in dialogo tra assonanze e dissonanze, monodie suonate ripetutamente dagli stessi strumenti, rievocano immagini che si estendono fino l’orizzonte. Musica medievale, etnica, sperimentale e contemporanea sono gli elementi che riempiono quest’ultimo mio bagaglio sonoro”

VIA

Immagini sonore di un Viandante

GIOVANNANGELO DE GENNARO

voce, viella, cornamusa, ciaramella, flauto traversiere e organistrum

Prodotto da Giovannangelo de Gennaro

Registrato da Dario Tatoli presso Reh studio di Terlizzi

Mixato da Taketo Ghoara

Masterizzato da Giovanni Versari presso la Maestà, Tredozio

Foto e testi: Giovannangelo de Gennaro

Progetto grafico: Patrizia Ricco

Distribuito da Radici Music Records Firenz