Gegè Mangano giudice de “La Prova del cuoco”

Monte Sant’Angelo, 04 aprile 2018. Gegè Mangano torna ad esser protagonista del piccolo schermo.

Il rinomato chef Gegè Mangano, infatti, rivestirà la posizione di Giudice, dal 9 al 13 Aprile 2018, presso il noto programma di Rai Uno, la Prova del Cuoco.

Il Cooking show quotidiano condotto da Antonella Clerici, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11:50 in onda su Rai uno. Ricette per tutti i gusti, ma anche molto altro: appuntamenti fissi con maestri e maestre di buona cucina, rubriche di approfondimento sulle materie prime, sfide tra cuochi stellati e appassionati di cucina, gare a premi tra gente comune.

Lo chef Gegè Mangano è patron del Ristorante e de la Casa Li Jalantuumene, in Monte Sant’Angelo, nonché autore del libro “Terra, Cultura e cucina del Gargano”, edito Veronelli. E’ uno dei ristoratori più presenti sulle guide italiane ed estere, dove ha sempre raccolto recensioni da favola. Di lui se ne è anche occupato il New York Times.

Il noto chef del Gargano è inoltre famoso per le sue apparizioni televisive. Questa infatti, non è per lo chef Gegè Mangano, la prima esperienza nel mondo del piccolo schermo. In passato infatti è stato ospite anche di trasmissioni come Eat Parade, di Uno Mattina, e altre volte della prova del cuoco.

Questa volta però lo chef, che continua a contraddistinguersi per la simpatia ed esuberanza, sarà in cattedra. Spetterà a lui decidere della sfida tra pomodoro rosso e peperone verde.

Appuntamento allora da lunedì 9 Aprile a Venerdì 13 Aprile 2018, su Rai Uno, alle ore 11:50.