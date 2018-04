GIUSEPPE TOMASONE (ST)

Di:



Manfredonia, 04 aprile 2018. ”Abbiamo assistito impotenti e impassibili alla mancata apertura della Basilica Santa Maria di Siponto sia la mattina di Pasqua che la Pasquetta, in considerazione dell’orario di ingresso fissato dalle ore 12:30. Abbiamo visto centinaia di turisti e pellegrini con la volontà di entrare nella chiesa fiore all’occhiello della Capitanata, famosa in tutto il mondo dopo nsdell’Opera dell’artista Tresoldi. Ora, come cittadino di questa città e come tanti che la pensano allo stesso modo, chiedo: quando cambierà qualcosa? Chiamo in causa il nuovo eletto portavoce alla Camera dei Deputati Antonio Tasso e tutta la politica di qualsiasi colore che abbia la volontà di far crescere il Turismo a Manfredonia. Indire un tavolo tecnico tra le associazioni tra cui l’archeoclub ProLoco di Manfredonia e altre associazioni per una volontà e la funzionalità dei monumenti che

esistono nella città di Manfredonia. Le idee sono tante,dalla carta del Turista a percorsi guidati da persone qualificate, (frase eliminata perchè non corrispondente alla realtà,ndr). La nostra città dovrebbe offrire un turismo di 365 giorni all’anno. Manca un organizzazione capillare e la volontà politica di risolvere le problematiche del turismo. Quando prenderete a cuore il cambiamento lo sviluppo del turismo, fonte di reddito e indotto per tante famiglie. Quando prenderete a cuore il cambiamento e lo sviluppo turismo a Manfredonia. Manfredonia è ferma, come detto nel titolo di questo testo, al turismo come ai tempi dei Romani”. L’ATTIVISTA GIUSEPPE TOMASONE

SOCIO ARCHEOCLUB. Tomasone “Il turismo come ai tempi dei romani” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.