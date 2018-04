Isole Tremiti. Conferita la cittadinanza onoraria al ministro Franceschini

Di:

Nel settembre 2017 il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha assegnato ben 20 milioni di euro per riqualificare l’arcipelago. Oggi il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, annuncia di voler conferire la cittadinanza onoraria all’ormai quasi ex ministro. La cerimonia avverrà in pompa magna durante un consiglio comunale previsto per sabato 14 aprile alle ore 18 presso il municipio dell’Isola si San Nicola. Dei venti milioni stanziati, nove serviranno a mettere in sicurezza il porticciolo in modo da poter fare attraccare le navi anche quando il mare è mosso.

I restanti undici milioni saranno destinati al complesso benedettino presente sull’isolotto di San Nicola che sarà restaurato e reso fruibile tutto l’anno.

fonte www.ondaradio.info