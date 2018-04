La Juve si inchina al Real: super Ronaldo

Di:

(ANSA) – TORINO, 3 APR – Il Real Madrid ha travolto 3-0 la Juventus a Torino nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ipotecando il passaggio alla semifinale. La gara di ritorno è in programma al Santiago Bernabeu mercoledì 11 aprile.

Protagonista assoluto dell’incontro Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. La seconda rete, al 19′ della ripresa, è stato un capolavoro di tecnica e coordinazione: una splendida rovesciata che ha fatto alzare in piedi ad applaudire tutto il pubblico dell’Allianz Stadium. Un gesto di grande sportività apprezzato dal fuoriclasse portoghese, che ha ringraziato. Di Marcelo il gol del 3-0. Nel finale è stato espulso Dybala per doppia ammonizione.

MASSIMILIANO ALLEGRI. «Per un’ora abbiamo giocato una buona partita e anche se difficile digerire un 3-0, fino al momento dell’espulsione di Dybala la squadra ha fatto bene. Il primo gol si poteva evitare e il secondo è nato da un malinteso tra Chiellini e Buffon, ma questa sera è girato tutto storto contro una squadra eccezionale. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, che hanno trovato di fronte una squadra straordinaria e il centravanti più forte al mondo, che ha segnato 14 gol in nove partite di Champions. Ora dobbiamo ripartire subito, perché ora bisogna pensare al campionato. Mi spiace per il terzo gol subito, perché avremmo dovuto a quel punto tenere il 2-0 e cercare poi l’impresa a Madrid, cosa che ora è difficilissima».

GIANLUIGI BUFFON. «Proviamo un grande rammarico, un grande dispiacere, perché probabilmente non si riuscirà ad andare avanti, ma è anche vero che quando incontri certi avversari si dev’essere sereni nell’analisi della partita e avere l’onestà di complimentarsi con gli avversari. Ronaldo? È un giocatore di livello straordinario, con Messi sta scandendo le vittorie più importanti delle rispettive squadre. Il loro valore va equiparato a quello di Maradona, di Pelé».

RODRIGO BENTANCUR. «Dopo il primo gol abbiamo disputato comunque una buona partita, ma la seconda rete è stata un colpo durissimo, in più è arrivata l’espulsione che ci ha tagliato le gambe. Adesso pensiamo al campionato, e prepareremo la sfida di ritorno»

ANDREA BARZAGLI. «Contro una squadra così era necessario essere perfetti: non lo siamo stati. Forse meritavamo qualcosa in più, ma poi Ronaldo si è inventato un gol, che forse resterà nella storia. D’altronde il suo valore lo ha sempre dimostrato, segna da tante partite consecutive, in area ha cattiveria e potenza. Il primo gol? Mi prendo le responsabilità, quando si gioca contro grandi campioni non bisogna far si che prendano la palla» (fonte: juventus.com)