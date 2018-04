Manfredonia, concerto di Canto gregoriano

Di:

PARROCCHIA SAN LORENZO MAIORANO CATTEDRALE

Entriamo nella musica liturgica

Programma degli appuntamenti, in Cattedrale.

VENERDI’ 13 APRILE, ore 19,30:

Incontro su “IL POEMA DELLA SACRA LITURGIA:

L’IMMAGINE DELLA GERUSALEMME CELESTE”

Relatore, Mons. Alberto Turco. Docente di canto gregoriano,

presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano e di Roma.

SABATO 14 APRILE, ore 20,00

Concerto di Canto Gregoriano

con la schola femminile In Dulci Jubilo

Protagonista di festivals e rassegne musicali in Italia e in Europa.

Direttore artistico, Maestro Alberto Turco

La schola femminile In Dulci Jubilo vanta oramai una ventennale esperienza nell’approfondimento semiologico e nell’interpretazione ritmica del canto gregoriano, ambrosiano e delle altre monodie antiche, delle quali ripropone il patrimonio culturale e spirituale. La direzione artistica è stata affidata fin dall’inizio al maestro Alberto Turco. La schola ha al suo attivo numerosi concerti nelle principali città italiane, nonché la partecipazione a festivals e rassegne musicali in Italia e in Europa (Biasca, Budapest, Hildesheim, Vaç, Watou), nei quali si è favorevolmente imposta all’attenzione della critica per l’esecuzione raffinata ed il rigore interpretativo. Per questa sua specificità, fanno parte della schola coriste provenienti da diverse regioni dell’Italia.

Esecutori: Letizia Butterin (solista), Laura Besutti, Paola Cardace, Piera Garbellotto, Maria Claudia Gelmini, Emanuela Guizzon, Francesca Lateana, AndreikaSrdoč, Elisabetta Vanni.

Alberto Turco, direttore della Cappella musicale della Cattedrale e dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Verona. Già insegnante di musica nel Seminario diocesano di Verona, docente di canto gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano e di Roma, nonché di Musicologia liturgica presso lo Studio Teologico San Zeno di Verona, impartisce attualmente alcuni corsi di specializzazione in canto gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, nell’ambito di corsi internazionali (Russia) e di vari corsi nazionali: Bergamo, Fara Sabina (Rieti), S. Martino della Scale (Monreale-Palermo) e Noci (Bari). È direttore artistico delle scholæ maschili Nova Schola Gregoriana di Verona e Gregoriani UrbisCantores di Roma, e della schola femminile In DulciJubilodi Verona, con le quali ha partecipato a varie tournées e festivals in Europa, Asia e America. Cura la collana di paleografia gregoriana Codices Gregoriani, nonché le edizioni liturgiche di canto ambrosiano, di cui ha pubblicato l’AntiphonaleMissarum Simplex (2001) e l’AntiphonaleMissarum (2005) e la nuova edizione di Psallite Domino, in canto gregoriano, con le melodie più semplici per la liturgia in lingua latina. La sua attività editoriale mira, attualmente, all’analisi e all’interpretazione ritmica delle melodie gregoriane, con la realizzazione di due lavori di notevole spessore culturale: la registrazione dell’intero Kyriale Romanum, l’edizione – sebbene del tutto ‘privata’ – del Liber Gradualis, iuxtaordinemCantusMissæ (con la restaurazione magis critica delle melodie, corredata dalla registrazione integrale su cd) e dell’AntiphonaleRomanum.

