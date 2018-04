Manfredonia, furgone tampona Smart che poi travolge pedone: ferito anziano

Di:

Manfredonia, 04 aprile 2018. Un anziano è stato investito stamani da un autoveicolo in via Tribuna, angolo via Arcivescovado.

I fatti sono avvenuti verso le ore 9.45 circa.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno prestato le cure mediche al ferito, gli ispettori territoriali della Civilis, e una pattuglia della polizia locale.

Dai primi accertamenti della P.l., un veicolo – una Smart – si è fermato lungo via Tribuna, probabilmente per far passare un pedone. Nello stesso momento, da dietro è sopraggiunto un furgone che, in modo accidentale, ha tamponato la stessa Smart che, a causa dell’urto, è stata spostata in avanti fino a investire un pedone presente in quel momento in via Tribuna, angolo via Arcivescovado.

La persona investita in modo accidentale è stata trascinata dal mezzo per circa 4 metri, fino all’angolo di via Arcivescovado.

L’anziano è rimasto ferito ma in modo non preoccupante.

Redazione StatoQuotidiano.it