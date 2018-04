Manfredonia, tentato furto nella casa di anziano: patteggiano 5 imputati

Di:

Manfredonia, 04 aprile 2018. E’ di 1 anno e 4 mesi la condanna a carico di 5 giovani arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia, lo scorso 10 marzo 2018, con l’accusa di “tentato furto aggravato in concorso in abitazione”. Il provvedimento è a firma del Giudice dr.ssa Gentile del Tribunale di Foggia.

I 5 giovani – Tommaso Tomaiuolo, 21enne di Manfredonia, Michele Vairo, 20enne di Manfredonia, Celestino La Torre, 23enne di Manfredonia, Raffaele Quitadamo, 24enne di Monte Sant’Angelo, e Nicola Ciliberti, 19enne di Monte Sant’Angelo -, avevano presentato richiesta di patteggiamento della pena.

Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati del foro di Foggia: Innocenza Starace, Pietro Schiavone e Antonio Cota.

La pena è stata sospesa per tutti gli imputati.

I fatti

I 5 giovani erano stati sorpresi dai Carabinieri in via Tito Minniti nei pressi dell’abitazione di un 74enne invalido, che pochi giorni prima – dei fatti – aveva segnalato la manomissione della telecamera di sorveglianza della propria abitazione.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno recuperato, oltre al cacciavite usato per forzare la porta, anche un sacco, lanciato dalla macchina durante la fuga, contenente passamontagna e guanti, portati per evitare di lasciare impronte. Uno degli arrestati, inoltre, è stato trovato in possesso della somma contante di 2.600 euro, che è stata posta sotto sequestro, non potendo escludere che possa essere il bottino di un altro colpo commesso in precedenza.

I Carabinieri hanno poi raggiunto la vittima, trovando l’anziano invalido ancora fortemente scosso e spaventato, ma sicuro che poi avrebbe sporto la relativa denuncia per il tentato furto patito.

