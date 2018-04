Politiche: i candidati di serie A e quelli di serie B, visti da Forza Italia

Di:

Ora che abbiamo un Parlamento praticamente insediatosi a peno titolo, con le elezioni dei presidenti dei due rami, Camera e Senato, e con le consultazioni per la

formazione del governo che partiranno tra poche ore, possiamo fare qualche riflessione di ciò che è successo a livello territoriale.

Un film prevedibile, per chi girava il territorio ed ascoltava la gente e i suoi umori, ma che nessuno avrebbe immaginato potesse raggiungere livelli simili. E se noi avevamo una minima percezione di quello che poteva verificarsi, l’elettore medio no. Quello si atteneva ai sondaggi che giravano, cioè a dati non proprio attendibili. Ennesima dimostrazione che le informazioni propinateci dalle tv e dai media in generale sono sempre meno reali. Decidono loro cosa farci sapere e cosa no. Questo per noi comuni mortali, ma per chi è ai vertici ha da sempre avuto una fotografia più realistica della situazione. Prova ne è stata la chiacchierata fuori onda tra Fitto, Salvini e Meloni, qualche giorno prima delle elezioni. Dove il primo faceva sapere che in Puglia, e al sud in generale, sarebbe stato cappotto (e così è stato); dove il secondo sperava in un 22 % del PD, conscio che una percentuale minore sarebbe stata tutta a vantaggio del M5S (e così è stato); dove la terza indicava la Lega prima forza della coalizione (e così è stato).

Tutti i quadri dirigenti lo sapevano, o almeno quelli di serie A, quelli che da anni sono nella stanza dei bottoni e che gestiscono le sorti del partito a livello nazionale e non solo. Infatti, si sono visti bene dall’avere nelle disponibilità solamente una candidatura nel collegio uninominale, ma si sono tutelati con la garanzia del posto nel listino “bloccato”, il cosiddetto listino plurinominale. Ed infatti sono tutti là, seduti al solito scranno. “Poveri” invece i candidati di serie B, quelli radicati sul territorio, i portatori di consenso, quelli poco avvezzi alle dinamiche nazionali, ai quali invece non era dato sapere a cosa andavano incontro. I dati reali di quello che sarebbe successo non erano nelle loro mani. Si è deciso di usare i più bravi, per tirare la carretta e per permettere l’elezione dei soliti noti. Le candidature forti, quelle cioè di serie B, non hanno ricevuto nessuna tutela e sono serviti per portare in Parlamento sempre gli stessi, quelli che semmai hanno ridotto il partito nelle condizioni in cui oggi versa, e poche, pochissime sono state le eccezioni.

Chi conosceva i dati, sapeva bene che neanche il più gigante politico della terra avrebbe potuto fare qualcosa contro quella che è stata una vera e propria ondata “antipolitica”. Infatti, non c’è stato un voto nel merito, sulla valutazione della persona che era candidata nel collegio piuttosto che nel listino. C’è stato un voto politico, un voto automatico al partito. E dunque anche la scelta di candidare i migliori del territorio non è bastata. Questi hanno pagato per altri, senza un minimo di tutela. Parole che fanno ritornare in mente quelle assemblee provinciali, che si svolgevano mesi e mesi prima delle elezioni del 4 marzo, nelle quali il coordinatore regionale di Forza Italia, Luigi Vitali, dichiarava, invece, che il primo territorio ad essere tutelato sarebbe stato proprio quello di Capitanata. Ma evidentemente così non è stato. I seggi sicuri erano stati prenotati per altri, per i “famosi” “amici di”. Non certo per colpa di Vitali, il quale si è battuto fino all’ultimo e ha sperato che dalla competizione elettorale qualche suo uomo di Capitanata la spuntasse. Ma niente da fare. Le elezioni del 4 marzo ci dicono che i voti del territorio sono serviti per mandare a Roma gente estranea alla Capitanata, a discapito di chi ogni giorno lavora, gira e conosce la propria terra. E questo è mortificante, per chi ci crede, per chi combatte ed è in prima linea mettendoci la faccia.

E oggi Forza Italia e il centrodestra si ritrovano, almeno in Provincia di Foggia, e ancora una volta, senza rappresentanza parlamentare. Il che non è giustificabile, visto il grande consenso che da sempre, e soprattutto nei momenti peggiori, questa terra è riuscita ad assicurare alle forze politiche in questione. È giunta l’ora di prendere atto e agire!

(A cura di Vincenzo Riontino, coordinatore provinciale di Forza Italia)