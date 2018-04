IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Di:



Antonio Greco, direttore dell’Unità di Geriatria di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà ospite oggi della 26^ puntata di Spazio Salute, in onda alle ore 16 su Padre Pio TV (canale 145). Si parlerà del morbo di Alzheimer, una delle forme più diffuse di demenza, che colpisce e provoca la morte delle cellule del sistema nervoso centrale, in particolare quelle deputate alla memoria e alle altre funzioni cognitive. Secondo AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, attualmente sono 600mila gli anziani colpiti da questa demenza nel nostro Paese e ogni anno si stimano circa 70mila nuovi casi. Si tratta di una patologia estremamente complessa da gestire, in quanto condiziona sia il malato che l’intera famiglia, chiamata ad affrontare una situazione destinata ad un inevitabile e progressivo peggioramento. Nel corso della trasmissione vedremo, dunque, quali sono i sintomi, perché è importante effettuare una diagnosi precoce e quali sono le prospettive future nel campo della ricerca per la cura dei pazienti affetti da Alzheimer. Durante la puntata, andrà in onda anche un servizio registrato con il geriatra Daniele Sancarlo, che parlerà di M.A.R.I.O., il robot per pazienti con demenza al centro di un progetto di ricerca internazionale a cui partecipano, oltre a Casa Sollievo, altri 9 centri di ricerca europei. Progetto Casa Sollievo, ecco M.A.R.I.O. il robot per pazienti con demenza ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.