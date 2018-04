“I riti della settimana Santa negli Ipogei Capparelli”: esperimento riuscito

Di:

Manfredonia, 04 aprile 2018. “I riti della Settimana Santa negli Ipogei Capparelli” *rappresentavano la vera novità turistico-culturale del nord Puglia, e la scelta programmatica portata avanti dal Gal DaunOfantino è risultata vincente dal punto di vista organizzativo, qualitativo e, non assolutamente secondario, la risposta importante (per numeri ed apprezzamenti) dei visitatori.

Quattro appuntamenti che hanno impreziosito ed aumentato l’appeal di Manfredonia in un momento strategico come quello delle festività di Pasqua, che vede l’inizio della “bella stagione” e l’incremento dei flussi turistici. Un test molto positivo in vista di prospettive a medio e lungo termine, che tracciano il percorso sul quale incanalare l’enorme potenziale turistico di Manfredonia e di tutta l’area daunofantina.

L’emozionante rappresentazione vivente della Via Crucis (in collaborazione con le Parrocchie Santa Maria Regina di Siponto, San Carlo, Sacra Famiglia, San Pio; le associazioni P.A.S.E.R., SCIC Onlus e Carabinieri; la Caritas diocesana, il Comune di Manfredonia e le Forze dell’Ordine), l’aggregativo momento di preghiera e riflessione al Sepolcro, “Note al tramonto” – lo spettacolare concerto del pianista Osvaldo Fatone nel giorno di Pasqua, l’Open day, con visite guidate gratuite nel giorno di Pasquetta (in collaborazione con “DauniaTur”): l’offerta è stata ampia e trasversale, intercettando un pubblico differente per età ed interessi.

“Gli Ipogei Capparelli, la necropoli più antica della Daunia, si sono confermati location unica nel suo genere, suggestiva e versatile, un palcoscenico naturale sul quale raccontare e promuovere la storia e la cultura di questa terra – dichiara Michele D’Errico, Presidente del Gal DaunOfantino – . Si, perché gli eventi della Settimana Santa organizzati dal nostro Gal, sono stati uno strumento di valorizzazione e promozione che ha contribuito ad amplificare l’attrattività ed i motivi di arrivo a Manfredonia e dintorni. Lo dimostrano numeri, foto e video della domenica di Pasqua e del Lunedì di Pasquetta: una città piena come non mai da mattina a sera. Un ottimo segnale che, al tempo stesso, ci invita a lavorare e collaborare a vari livelli al fine di cercare di risolvere alcune criticità sui servizi e fruibilità a vantaggio del turista.

L’azione pilota svolta su Capparelli, può e deve essere stimolo per altre realtà e siti, nell’arricchimento dell’offerta turistica e culturale, che certamente può interessare un pubblico sempre più vasto ed internazionale”.