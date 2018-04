Xylella fastidiosa, in corso anche a Manfredonia l’ispezione delle piante

Di:

Manfredonia, 04 aprile 2018. Anche a Manfredonia sono stati avviati i controlli per il monitoraggio della xylella fastidiosa, un batterio che ha già provocato, in Puglia ed in particolare nel Salento, l’eradicazione di diverse tipologie di piante, con danni ingenti per l’agricoltura e l’economia agricola del nostro territorio.

Il monitoraggio, che nel nostro territorio prende il via da oggi, mercoledì 4 aprile, è realizzato da professionisti selezionati e formati dall’Arif.

L’esecuzione di una ricognizione sistematica della presenza della Xylella Fastidiosa sul territorio pugliese costituisce un passaggio obbligato nella lotta al batterio e pone le basi per la programmazione di qualsiasi intervento, in particolar modo di prevenzione. Rappresenta, inoltre, uno strumento insostituibile di conoscenza e di tutela del patrimonio ambientale, agricolo e storico-culturale per l’intera collettività locale e regionale. I controlli sono stati avviati in tutte le province pugliesi secondo le disposizioni dell’Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, su mandato della giunta regionale.

Le operazioni consisteranno nell’ispezione visiva di tutte le piante suscettibili di ospitare la xylella fastidiosa (olivi, agrumi, querce) e nel prelievo di campioni da eventuali piante ospiti che manifestano sintomi ascrivibili alla xylella fastidiosa.

Al momento il nostro territorio risulta compreso nella zona indenne e l’auspicio è che le indagini non rilevino la presenza del pericoloso batterio. A comunicare al sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, l’avvio del procedimento, il commissario straordinario dell’Arif, Domenico Ragno.

MTV – Ufficio di Staff del Sindaco – Città di Manfredonia

www.comune.manfredonia.fg.it