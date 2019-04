Antonio Giuseppe Nigri direttore sanitario della Asl di Foggia

Di:

Foggia. Antonio Giuseppe Nigri, classe 1959, sarà il nuovo direttore sanitario della Asl di Foggia. Classe 1959, vanta un’esperienza di elevato livello nella direzione apicale in strutture sanitarie pubbliche unitamente al possesso delle cognizioni necessarie nella materia tecnico-amministrativa. E’ medico specialista in medicina del lavoro e direttore della struttura complessa Spesal.