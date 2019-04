Bari. Fermata la “Banda delle Poste”

Di:

Bari. Nella giornata di ieri, la Polizia diStato ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessadal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su richiesta dellalocale Procura della Repubblica nei confronti di tre pregiudicati baresi: Coviello Francesco, di anni 49, Ricci Saverio, di anni 44 e Di Giuro Raffaele,di anni 23, gravemente indiziati, a vario titolo dei reati di rapinapluriaggravata, furto aggravato ed indebito uso di carte di credito.

Nei mesi di ottobre e novembre 2018, lacostante attività di monitoraggio effettuata dalla Squadra Mobile ha rivelatouna grave recrudescenza di reati predatori di natura seriale, prevalentementein danno di persone anziane che da poco avevano effettuato prelievi pressouffici postali.

Gli Agenti della Sezione “Falchi”, grazie all’escussione di vittime e testimoni, hanno focalizzato la loro attenzionesui tre indagati, tutti con precedenti specifici per reati contro il patrimonioe già noti alla Squadra Mobile perché tratti in arresto per un analogo episodionel mese di novembre 2018.

Attraverso la meticolosa analisi delleimmagini registrate dagli impianti di videosorveglianza orientati sulle scenedel crimine, i poliziotti hanno ricostruito il modus operandi con il quale i rapinatori, dopo essersi appostatiall’interno e nei pressi degli uffici postali, una volta individuate le proprievittime, le pedinavano per poi colpirle a pochi passi da casa, impossessandosidelle somme di denaro che poco prima avevano prelevato.

In tal modo, la banda di rapinatori hacolpito per ben tre volte nei quartieri di Carrassi, San Pasquale ePoggiofranco.

In un caso, una delle vittime è stata addiritturaraggiunta e rapinata all’interno dell’ascensore del proprio condominio.

In più occasioni, gli indagati hannoanche utilizzato le carte di credito delle vittime per effettuare dei prelieviabusivi dai loro conti correnti subito dopo averle rapinate.

Gli elementi acquisiti dagli uominidella Sezione “Falchi” hanno così consentito alla Procura della Repubblica diBari di richiedere ed ottenere l’emissione della misura cautelare della custodiain carcere a carico dei tre rapinatori, attualmente detenuti presso la CasaCircondariale di Bari, i quali rischiano pene dai cinque ai venti anni direclusione.

