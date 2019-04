Foggia. Il racconto audiovisivo della musica britannica dopo i Beatles

Di:

Foggia. Il Loop Festival torna a Foggia per un appuntamento speciale in occasione di “Aspettando Medimex”. *Venerdì 5 aprile* (ore 21.00 presso il Teatro del Fuoco, ingresso gratuito) il giornalista *Michele Casella* (IL Maschile del Sole 24 ORE, La Repubblica XL) presenterà un percorso audiovisivo interamente dedicato al BRIT ROCK e alle sue evoluzioni dopo i Beatles.

Dal post-punk dei *Joy Division* al rock d’autore firmato *The Smiths, dalle sperimentazioni dei *Radiohead* al post-rock dei *Mogwai*, passando dalla “battle of the bands” di *Oasis e Blur* Casella traccerà un itinerario musicale attraverso la *proiezione* e il *commento critico* di alcuni videoclip che hanno fatto la storia della Gran Bretagna. Un’immersione nei suoni che hanno modificato gli stilemi della musica contemporanea intrecciando il rock all’elettronica, il suono di chitarra con la grande letteratura, le saturazioni più coinvolgenti con il cantato più elegiaco. Un viaggio nella musica che ha segnato tre generazioni di ascoltatori e ha mutato per sempre la storia del rock d’autore.

Loop è il festival multimediale diretto dal giornalista Michele Casella che *connette il mondo della musica contemporanea con il meglio del filmmaking internazionale*. L’evento dell’associazione Pool coordina un approfondimento dinamico sui registi, le tecniche e gli immaginari sviluppati nella loro videografia, affiancando nomi di straordinario interesse come Michel Gondry, Spike Jonze, Jonathan Glazer, Roman Coppola, Derek Jarman, Anton Corbijn, Garth Jennings e molti altri.

*Aspettando Medimex Spring edition Foggia* è realizzato da Confcommercio Foggia in collaborazione con l’Accademia di Bella Arti, Camera di Commercio di Foggia e AVL Tek.

*INGRESSO GRATUITO*