Di:

Paura alle prime luci dell’alba in pieno centro a Foggia, dove ignoti hanno utilizzato un’auto – risultata poi rubata – per fare irruzione in un negozio di computer e telefonia di Corso Roma, sfondando la saracinesca e la vetrina. Nella foga hanno distrutto anche una panchina pubblica. Il danno e il bottino non sono stati ancora qualificati.

fonte https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/foggia/1128110/foggia-sfondano-con-l-auto-vetrina-di-negozio-telefonia-e-computer-e-fanno-razzia.html