“L’Italia che non ti aspetti” a Foggia

Foggia, 04 aprile 2019. L’Associazione Igino Giordani di Foggia in collaborazione con la “Rete dei piccoli Comuni del Welcome”, il Movimento Umanità Nuova, l’editrice Città Nuova, l’associazione Mondo Nuovo di Manfredonia, l’associazione Sunuterra di San Severo, organizza per il prossimo 6 aprile presso l’Auditorium della parrocchia Spirito Santo – Foggia (con inizio alle ore 18) la presentazione del libro:

L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI

Un Progetto per riflettere sull’accoglienza e l’integrazione a 360 gradi che alcuni piccoli Comuni campani, in collaborazione con la Caritas diocesana di Benevento, hanno con successo realizzato a partire dai luoghi concreti e simbolici dell’incontro e dello scambio interculturale:

…….La prospettiva nuova dell’azione politica della “Rete del Welcome” è che non è il welfare, cioè la protezione sociale, a creare la comunità cioè il benessere sociale e relazionale. Non è il welfare di comunità il nostro orizzonte, ma la comunità-welfare, che poi è comunità welcome!

La Rete dei “Piccoli Comuni del Welcome” si impegna concretamente a:

promuovere la cultura della “accoglienza diffusa” delle persone migranti;

attivare le progettazioni individualizzate per tutte le famiglie in condizioni di povertà assoluta;

attivare i Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati con Budget di Salute per tutti i cittadini con una disabilità cronica, gli anziani fragili, le persone con problemi di dipendenza patologica, i sofferenti psichici, i minori con disagio;

attuare piani di diffusione dell’agricoltura sociale e dell’artigianato;

promuovere la nascita di nuove infrastrutture leggere per il turismo sociale e diffuso;

adottare regolamenti comunali per il contrasto alla diffusione patologica del gioco d’azzardo;

promuovere la costituzione di Cooperative di Comunità, nel rispetto della normativa vigente, nel solco della massima trasparenza e secondo una naturale selezione, impiegando soggetti fragili e/o con specifiche competenze.

Interverranno Carlo Cefaloni – giornalista Città Nuova e gli autori del libro: Don Nicola De Blasio – presidente della Caritas Diocesana di Benevento, Angelo Moretti – direttore generale del Consorzio Sale della Terra e referente della Rete dei piccoli Comuni e Gabriella Debora Giorgione – giornalista e direttore comunicazione del Manifesto e della Rete dei piccoli Comuni del Welcome. Moderatrice: Felicia Tancredi – docente istituto superiore.