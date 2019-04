Manfredonia. Nessuna sospensione per l’asilo nido

Di:

Mattinata, 04 aprile 2019. Il servizio di asilo nido non verrà sospeso. E’ quanto comunicato, oggi, dal dirigente Matteo Ognissanti ai genitori interessati dal servizio.

Il sindaco, Angelo Riccardi, aveva assicurato che la Giunta comunale aveva “dato indirizzo per l’adozione degli atti necessari alla temporanea gestione del servizio di asilo nido, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi, ai fini della conclusione del presente anno educativo, dando atto della estrema ristrettezza dei termini esistenti e di quanto effettivamente attuabile in merito” e che sarebbe stato “impegno di tutti i soggetti interessati, assumere ogni iniziativa utile alla prosecuzione del servizio, senza alcuna interruzione”.

Come auspicato, quindi, gli uffici comunali sono riusciti ad assicurare la necessaria continuità del servizio di asilo nido e l’avviso odierno restituisce respiro agli operatori degli asili nido e a tutti quei genitori che si sarebbero trovati in difficoltà se non si fosse riusciti a risolvere il problema, per tempo e nella maniera migliore possibile.

Per garantire continuità senza sospensione, nei giorni venerdì 5 e sabato 6 aprile si uscirà alle ore 13.30 e non ci sarà la mensa che, invece, tornerà regolarmente da lunedì 8 aprile 2019, quando verranno ripristinati i regolari orari.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)