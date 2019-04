Manfredonia. Ragazzi disabili riempiranno buche presenti in città

Di:

Progetto elaborato dal Polo Socio Sanitario “Le Rondinelle”, con l’intendo di creare una sinergia fra due fragilità: disabilità e precarie condizioni di manutenzione delle strade della città di Manfredonia

Il Progetto “Non darmi buca” nasce con l’intento di porre l’attenzione necessaria sia sui diritti ed i bisogni del soggetto con disabilità che sulle carenti condizioni strutturali della viabilità della città di Manfredonia.

Quindi unire queste due FRAGILITA’, creando una rete sinergica e dinamica che funga da collante tra gli attori sociali implicati, quali disabile e ambiente, così da sviluppare maggiore consapevolezza della conoscenza/

Sicurezza raggiunta, nonché l’accettazione del soggetto con difficoltà, che si sentirà compreso, accolto e supportato, ma al contempo offrire un buon servizio di ripristino alla nostra cittadina.

La realizzazione del Progetto contribuirà sia a rafforzare le abilità residue del soggetto con disabilità ed ad arricchire la varietà di competenze personali, sia a offrire effetti vantaggiosi sulla qualità generale delle strade e sulla valorizzazione delle risorse territoriali: SENSIBILIZZARE LA SOCIETA’ AD ACCETTARE ED INTERVENIRE SU CIO’ CHE APPARE DIVERSO O IN CATTIVE CONDIZIONI, TENEDO SEMPRE A MENTE CHE LA DIVERSITA’ NON E’ UNO SBAGLIO, MA UN MODO DI ESSERE.

I ragazzi disabili, con il supporto degli operatori, e muniti di apposita attrezzatura, si occuperanno di individuare e riempire alcune buche, che purtroppo “invadono “le strade di Manfredonia.

In conclusione quando ci si trova dinanzi ad una FRAGILITA’, di qualunque natura essa sia, bisognerebbe prima accettarla e poi trasformarla in forza, in ricchezza, ma soprattutto riconoscerne la spiccata sensibilità e non intenderla come un qualcosa di cui vergognarsi: NELLE FRAGILITA’ SI CELA LA PROPRIA UNICITA’.