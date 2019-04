Monte. Sorpresi con grimaldello nei pressi dell’ingresso del Comune, denunciati

Di:

Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, nel corso di uno dei numerosi servizi perlustrativi già da tempo disposti per l’intensificazione del controllo del territorio, ha sorpreso, verso l’una della notte scorsa, due giovanissimi del posto, già ampiamente noti, aggirarsi con fare estremamente sospetto in piazza XXV aprile, nei pressi dell’ingresso del Municipio del paese.

I due ragazzi, infatti, stavano armeggiando all’interno dell’aiuola antistante la casa comunale, e alla vista dei Carabinieri avevano tentato di allontanarsene frettolosamente. I militari però, avendoli immediatamente riconosciuti, dopo averli fermati hanno controllato il punto dove i due erano stati colti, trovando, parzialmente sotterrato e nascosto dalla siepe, un grosso cacciavite, poi risultato del tutto compatibile con le scalfitture provocate alcune notti fa, in un tentativo di effrazione non denunciato dall’Ente, alle stesse tre porte che erano state danneggiate col fuoco da per ora ignoti vandali.

I due giovani, un diciannovenne e uno ancora minorenne, appartenenti a famiglie non collegate alla criminalità organizzata, ma di cui alcuni componenti hanno recentemente avuto diverbi di natura privata con alcuni Uffici comunali, sono quindi stati deferiti per possesso ingiustificato di grimaldelli alle Autorità Giudiziarie competenti, la Procura della Repubblica di Foggia e quella per i minori di Bari.