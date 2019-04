Puglia. Tempo in peggioramento con piogge e locali temporali

Bari. Una circolazione ciclonica determina un deciso peggioramento del tempo sull’Italia meridionale. Giornata instabile su Molise, Basilicata e Puglia, con precipitazioni più probabili e insistenti nelle ore serali sul versante tirrenico e a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature in diminuzione. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari da molto mossi a localmente agitati.

SABATO: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Daunia e Tavoliere Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su murge, litorale adriatico meridionale e Salento giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Temperature minime in calo, con estremi di 8°C; massime in aumento, con punte di 19°C. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto da molto mosso a mosso.