“Salvare e rilanciare l’ASP SMAR di Manfredonia”

Manfredonia, 04 aprile 2019. Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis ha presentato questa mattina un’interrogazione urgente al presidente Michele Emiliano e all’assessore al Welfare Salvatore Ruggeri inerente l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) S. M. A. R. di Manfredonia, un’importante struttura sociale che ospita, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti e non, privi di altro supporto familiare.

“Negli ultimi anni l’ASP S. M. A R. ha versato in situazioni di gravi criticità finanziarie e gestionali, tali da portare nel giugno 2014 all’insediamento di un Commissario straordinario” ha ricordato in premessa De Leonardis, e “nei mesi ed anni successivi la situazione era migliorata” ha continuato. Dopo tre anni, con Decreto di Giunta Regionale n. 19 del 12 gennaio 2018, è stato nominato un nuovo Commissario Straordinario, e le notizie che filtrano dall’interno dell’Ente -il cui patrimonio immobiliare necessita di urgenti ristrutturazioni per ridiventare un investimento e non un costo, alla luce del degrado attuale, e con le entrate derivanti dalle rette sono largamente insufficienti a coprire le spese- sono sempre più allarmanti.

De Leonardis quindi chiede di conoscere l’attuale situazione dell’Asp S. M. A. R. “sul piano strutturale, economico-finanziario, gestionale e della qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni erogate” e un intervento diretto della Regione “per garantire la continuità di servizi e prestazioni erogate (di fondamentale importanza per il territorio), il futuro della struttura e il lavoro di operatori e dipendenti. Non abbiamo abbandonare al loro destino presidi socio-sanitari assistenziali profondamente radicati al territorio, disperdendo un patrimonio di esperienze e umanità, con ricadute sempre più negative per il territorio” conclude De Leonardis.