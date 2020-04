7 milioni alle Isole Tremiti per interventi infrastrutturali

C’è anche il Comune delle Isole Tremiti tra i 39 ammessi ai finanziamenti del Programma di Interventi infrastrutturali per i comuni con popolazione inferiore ai 3500 abitanti. Il comune garganico è l’unico della provincia di Foggia ad aver ottenuto ben oltre 7 milioni di euro destinati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici.

Fonte: Rete Gargano