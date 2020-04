Renzo Arbore ha confidato adil programma radiofonico di Radio 1, di avere tanta paura del coronavirus., presto 83enne, ha raccontato di avere avuto, durante le festività del Natale, una brutta broncopolmonite che lo ha seriamente abbattuto per 40 giorni.

“Sono guarito ora”, ha poi precisato Arbore, ma l’attenzione rimane alta. Subito il conduttore ha voluto invitare i napoletani a stare in casa. L’Appello è nato dal fatto che l’ Ambasciatore nel mondo della musica napoletana ha visto alcune immagini in cui si vedevano alcune persone del capoluogo campano, non proprio disposte a sottostare ai dettami del governo, che vieta ogni qualsiasi spostamento se non per estrema necessità.

Fonte: meteoweek.com