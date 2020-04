Chiusura Chirurgia Ortopedia Cerignola, Pezzano sbotta contro Emiliano

“Caro Presidente, la comunità cerignolana, per quanto sia in questo momento amministrativamente abbandonata a se stessa, fa parte della Regione da lei governata, quindi ha diritto di essere tranquillizzata attraverso COMUNICAZIONI UFFICIALI e non con annunci telefonici ai suoi amici di partito”. Sbotta così, con un post rivolto a Michele Emiliano e pubblicato su Facebook oggi,, Assessore alle Politiche sociali e Vicesindaco della giunta Metta sospesa da ottobre 2019 per commissariamento dell’intero consiglio comunale deliberato dal consiglio dei ministri.

Il riferimento? La temporanea chiusura – fino al 30 aprile – dei reparti di Chirurgia Generale e Ortopedia del presidio ospedaliero “G. Tatarella” annunciata nei giorni scorsi dal Direttore Generale della ASL per la provincia di Foggia, Vito Piazzolla. Con una delibera avente ad oggetto “Disposizione Emergenziale COVID-19: Riorganizzazione temporanea dell’Assistenza Ospedaliera”, il 29 marzo 2020, infatti, Piazzolla disponeva la completa disattivazione delle Unità Operative di Chirurgia Generale e Ortopedia e l’accorpamento “funzionale” di queste all’Ospedale di San Severo, causa emergenza Coronavirus, per “garantire l’eventuale attivazione di posti letto nella rete Covid e, nel contempo, potenziare le attività di consulenza presso i Pronto Soccorso”. Nei giorni successivi alla notizia, però, si sarebbero susseguite conferme e smentite contrastanti tra loro, secondo quanto risulta da ricostruzioni fatte dal giornale locale Cerignolaviva.

“Non ci sarà nessun accorpamento di Chirurgia Generale e di Ortopedia con il nosocomio di San Severo. Quindi, i due reparti del Tatarella non chiuderanno, nemmeno temporaneamente” avrebbe dichiarato la Segretaria del Partito Democratico di Cerignola, Sabina Ditommaso, a seguito di una conversazione telefonica che sarebbe intercorsa tra la stessa ed Emiliano. Piazzolla nei giorni seguenti avrebbe precisato che l’annunciata chiusura dei reparti “ci sarà, seppure in via temporanea”. L’intervento di Rino Pezzano sarebbe arrivato, dunque, a chiedere a Emiliano chiarezza, conferme e comunicazioni ufficiali. “A San Severo, giustamente, arrivano lettere ufficiali che scongiurano la chiusura di alcuni reparti ospedalieri” le sue parole stizzose “Faccia, se le riesce, il Presidente di tutti”.

Parole alle quali Pezzano aggiunge una precisa richiesta in riferimento al direttore generale Piazzolla: “E poi, per cortesia, rimuova quell’insignificante Direttore Generale che siamo costretti ad ospitare nella nostra Provincia dall’inizio del suo mandato”.

Daniela Iannuzzi