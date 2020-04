Coronavirus. Morto Giorgio Guastamacchia, poliziotto scorta di Conte

, 04 aprile 2020. “. Nei giorni scorsi era stato ricoverato a Roma dopo aver contratto il virus Covid-19″. Lo rende noto il Premier Conte. “Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore. Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia”, conclude il Premier.

L’agente di polizia della scorta di Conte era stato ricoverato 12 giorni fa a Roma, dopo aver contratto il coronavirus. E’ morto al Policlinico di Tor Vergata.