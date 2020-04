Una singolare protesta messa in atto dal sindaco di Lucera. Ieri pomeriggio Antonio Tutolo ha sorpreso tutti. Si è chiuso in municipio, sdraiato su una branda e si è infilato sotto ad una coperta per riposare. Il motivo? L’impossibilità di avere i dati dei contagiati del proprio comune e, quindi, di non poter esercitare le proprie funzioni. Il primo cittadino ha deciso anche di restare a digiuno.

Pubblicato da Antonio Tutolo su Venerdì 3 aprile 2020