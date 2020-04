Covid-19, Sindaco Monte Sant’Angelo: “Non costringetemi ad adottare misure più drastiche”

È un messaggio severo quello checonsegna alla Città: “Da ieri sono aumentati i casi e siamo nella fascia da 11 a 20 positivi.. C’è ancora troppa gente in giro. Riguardo ai controlli stiamo facendo tutto il possibile ma non possiamo nè pot. C’è bisogno di responsabilità e di senso civico. Forse non è chiaro che di Covid-19 si muore. Non è uno scherzo”.

Il Sindaco ha poi annunciato che è – “partita la raccolta fondi attraverso il conto corrente dedicato istituzionale” e che ha firmato oggi la nuova ordinanza che prevede – “l’estendimento del mercato ortofrutticolo anche nella zona alta della Cittá e che il sabato frutta e verdura arriveranno direttamente nei quartieri”.

Lunedì 6 aprile parte la distribuzione dei buoni spesa: “Fate la domanda solo se avete necessità e in caso di false dichiarazioni sarete denunciati”.

#MonteSantAngeloComunica | www.montesantangelo.it