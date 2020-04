Covid19. Grazia Manna “Manca una cultura della prevenzione”

, 04 aprile 2020. Da circa un mese abbiamo personale sanitario mandato in prima linea a combattere il covid-19 a mani nude, che ogni giorno piange i suoi caduti. Arrivano linee di indirizzo sulla tutela della sicurezza degli operatori sanitari nell’attuale emergenza da coranavirus, ma ad esse non si dà alcun fattivo seguito. Continuano, purtroppo, a mancare respiratori ed i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, cuffie e camici, disinfettanti, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie) per difendersi dal micidiale virus. Non vengono garantite, per quel che concerne il nostro territorio, sanificazioni e triage all’ingresso dei luoghi di lavoro, Ospedali Riuniti di Foggia, RSA di Troia e Bovino, Distretto sanitario di Troia e servizio 118, per evitare di compromettere la funzionalità delle strutture e dei mezzi.

Non sono stati garantiti tamponi al personale e agli assistiti all’indomani del primo contagio in strutture sanitarie, come accaduto al San Raffaele di Troia, e kit completi al personale del “Girasole” di Bovino a gestione privata. Molti dipendenti si tassano e comprano dispositivi, disinfettanti, per tutelare sè stessi e gli assistiti. La Regione Puglia, pur avendo ottenuto la gestione della Sanità come le altre 19 Regioni, non ha tutelato al meglio dipendenti, strutture ed utenti in questo grave momento, facendosi trovare, assieme a tutte le altre, impreparata in conseguenza di una ultradecennale serie di tagli sciagurati alla spesa sanitaria. Se i sindacati, la libera stampa o singoli cittadini osano chiedere il rispetto delle regole, della salute di tutti e delle linee di indirizzo per i tanti dipendenti mandati allo sbaraglio, c’è il solito intelligente di turno che si agita in modo scomposto per difendere l’indifendibile. Mi auguro che il sacrificio di tanti dipendenti pubblici e privati che mettono a rischio, quotidianamente, la propria salute faccia riflettere e cambiare rotta ai responsabili di tutte le Regioni ed ai DG di nomina politica”.

