De Leonardis propone “Indennità aggiuntiva straordinaria per personale sanitario Covid-19”

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“La pandemia scatenata dal Covid-19 ha messo a dura prova il sistema sanitario regionale, e il personale in prima linea, in particolare, ha offerto e offre quotidianamente una esemplare e straordinaria manifestazione di abnegazione, professionalità, coraggio, umanità, che ha già meritato il plauso e il riconoscimento dell’intera comunità.

A questo personale, senza distinzioni gerarchiche di alcun tipo, ritengo doveroso riconoscere anche una gratificazione economica, che sarebbe comunque irrisoria in rapporto allo stress fisico, psicologico ed emotivo, e al rischio contagio più elevato per sé e per i propri familiari. Ma rappresenterebbe comunque un’importante attestazione da parte della Regione Puglia della qualità e dell’importanza del loro lavoro in una fase eccezionale di emergenza. Per questo la prossima settimana, insieme ai colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia, presenteremo la richiesta di istituzione di un Fondo da destinare al personale sanitario impegnato nelle aree Covid-19, con un’indennità aggiuntiva quotidiana da erogare per tutto il periodo legato all’emergenza”.