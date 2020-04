Foggia. Al via linea notturna per chi smonta dal turno serale al Riuniti

, 04 aprile 2020. Dopo la gratuità delle strisce blu per tutti e dei bus per gli operatori sanitari, la Protezione Civile e i dipendenti di esercizi commerciali di genere alimentare, il CdA ATAF, rispondendo alle necessità di alcuni lavoratori del settore sanitario operanti al Riuniti, ha deciso di istituire una linea dedicata a loro, alla fine del secondo turno. Si tratterebbe di una corsa speciale, in partenza dal Terminal alle ore 21.30, in arrivo al Capolinea degli Ospedali Riuniti intorno alle 21.45/21.50.. Inoltre, “I lavoratori di ATAF SpAe il CdA aziendale intendono ringraziare il Prefetto, il Questore, il Comandante dei Carabinieri e tutte le Forze dell’Ordineche presidiano la pubblica sicurezza, consentendo all’Azienda di svolgere il proprio servizio pubblico e garantendo serenità agli operatori di esercizio”. Come molte altre categorie professionali, anche gli autisti sono in prima linea quotidianamenteper svolgere le proprie mansioni e la garanzia del rispetto delle misure obbligatorie in questo periodo, come il distanziamento sociale, contribusce a rendere pià tranquilli i lavoratori in questo momento così difficile.

