Foggia, Covid-19: 5 tablet in donazione per gli istituti scolastici

Foggia, 04 aprile 2020. “Il Covid-19 sta provando a mettere in ginocchio il nostro paese ma noi italiani abbiamo il dovere di restare in piedi e combattere, grazie al nostro spirito di sacrificio e di dedizione che da sempre ci identifica come un grande popolo. RESISTERE significa lottare insieme e prenderci cura del prossimo. Noi abbiamo deciso di farlo concentrandoci principalmente sulle esigenze dei nostri giovani e sul loro diritto all’ istruzione che, in questo delicato periodo storico, è stato compromesso. Abbiamo così stabilito di effettuare una donazione di 5 dispositivi (tablet) cadauno per alcuni istituti scolastici della nostra provincia, anche grazie alla collaborazione del GRUPPO SIEM EURONICS , in modo da destinarli a quei ragazzi che ne hanno la maggior necessità. Un piccolo gesto che, unito a quelli dell’ intera comunità, ci permetterà di resistere e guardare al futuro. #andràtuttobene”

(A cura di Vincenza Quitadamo, social media manager ell’azienda ArredoLegno)