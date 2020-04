Foggia, rinvenuto un etto di cocaina in un’auto abbandonata

, 04 aprile 2020. Nella giornata di ieri, poco dopo mezzogiorno, gli Agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, intervenivano in largo Via Lucera per segnalazione di un’autovettura abbandonata.. A bordo dell’autovettura da un controllo più approfondito, risultava nascosta all’interno del cruscotto della sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 95 divisa in cipolline, contenuta in involucri; veniva rinvenuto un barattolo di polvere di sostanza da taglio ed anche un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto, inclusa l’autovettura venivano sottoposti a sequestro. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili del rinvenimento.