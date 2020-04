Il cimitero resta chiuso a Manfredonia. Una donna “Anche uno alla volta, fateci entrare..”

, 04 aprile 2020. Nell’ambito delle “Misure urgenti finalizzate al contrasto e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19“, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha ordinato la chiusura del cimitero comunale. Laresterà attiva “fino a nuova disposizione”. Come avvenuto finora sarà comunque garantita “l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti prossimi nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dalle richiamate disposizioni”;

Nonostante le disposizioni vigenti nell’intero Paese, continuano le proteste dei cittadini. “Ci sono fiori ormai vecchi da settimane e forse più. Vorremmo entrare, almeno un paio di persone al giorno”. “Io sono una di quelle disposta anche a pulire non solo per me”, dice Antonella. Non sono mancati gesti d’amore verso i propri cari, come quello di una donna che ha lasciato un biglietto all’ingresso del cimitero con un messaggio d’amore per il papà scomparso da anni.