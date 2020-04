urato, collaborato in team virtuali con altri professionisti senza mai essersi stretti fisicamente la mano. Ora tutti gli ambiti economici e professionali – anche quelli sinora lontanissimi da queste dinamiche -, si stanno accorgendo di come il digitale può non solo salvare posti di lavoro, progetti, investimenti, ma addirittura può crearne di nuovi; perciò, si sente la necessità di velocizzare i tempi verso una tanto attesa rivoluzione, digitale ovviamente.

Volenti o nolenti, ci sarà una conversione che noi preferiamo chiamare evoluzione; un’evoluzione in modalità di lavoro diverse, ma altrettanto produttive, se non addirittura superiori. Le aziende dovranno adeguarsi in fretta; prendere questa situazione come un momento di sola riflessione, sarebbe come sprecare un’occasione, irripetibile.

E’ evidente che la tecnologia sta evolvendo a ritmi impressionanti. Con il 5G si apriranno orizzonti che fino a ieri sembravano troppo distanti per essere immaginati. Ecco, appunto, l’immaginazione. Chi saprà immaginare ed osare ne uscirà più forte di prima. Ma per farlo, c’è bisogno di investimenti non solo in infrastrutture tecnologiche ma anche in formazione, per adeguarci ad un futuro possibile, per tutti.

“Chissà, chissà, domani…su che cosa metteremo le mani.” (Lucio Dalla). Noi crediamo e speriamo sempre più sul digitale. La pandemia ha reso la parola smart working universale e familiare a tutti. Molti di quelli che hanno una professione nell’ambito del digitale, sanno benissimo di cosa si stia parlando. Siamo “professionisti in remoto”, fin dal tempo più remoto, primordiale si potrebbe dire. Siamo quelli che con Skype hanno concluso contratti, portato a termine lavori, fatt

Le imprese dovranno sviluppare, in ogni area aziendale, nuove capacità e professionalità, acquisire le competenze digitali che permetteranno loro di affrontare adeguatamente questo importante ed epocale cambiamento. Quello che ci auspichiamo, quindi, è che tutti i principali stakeholders di questo territorio siano i principali sostenitori e si adoperino per lo sviluppo di un “ecosistema digitale territoriale”. Trasformare qusta emergenza in un’opportunità, un’occasione appunto, un nuovo capitolo per la Capitanata, dove il digitale diventa il principale fattore per accelerare la crescita e facilitare la creazione di nuove imprese e posti di lavoro. E “chissà, chissà, domani…su cosa metteremo le mani.”

A cura di Coworking Smart Lab – Manfredonia