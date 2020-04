Manfredonia, malata di Alzheimer rintracciata dai Carabinieri. “Grazie, l’avete salvata”

Manfredonia, 04 aprile 2020. Lieto fine a Manfredonia per una vicenda che ha visto protagonista un’anziana del centro sipontino, malata da tempo di Alzheimer. La signora si era allontanata dalla propria abitazione originando preoccupazione nei familiari. Alcuni militari dell’Arma, del locale Comando Compagnia, sono riusciti – perlustrando la città con una pattuglia – a rintracciare la donna. Non poche le difficoltà per tranquillizzare l’anziana, in seguito affidata ai familiari. La signora si era allontanata dalla propria abitazione “perché voleva andare in giro“. L’anziana – rintracciata in via Hermada – è stata affidata alla badante. I figli della donna hanno ringraziato i militari dell’Arma per la celerità nel ritrovamento e per l’attenzione prestata per tranquillizzarla.