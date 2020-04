Manfredonia, vivo l’uomo caduto da un balcone al terzo piano di uno stabile

Manfredonia, 04 aprile 2020. E’ fortunatamente vivo l’uomo caduto ieri pomeriggio da un balcone al terzo piano di uno stabile sito in via Don Luigi Sturzo a Manfredonia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo – classe 1974 – è caduto per cause accidentali. Subito sul posto i Carabinieri della Stazione di Manfredonia, e i sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.