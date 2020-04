“Tutti gli uomini e le donne Questura e Polizia Foggia piangono morte Giorgio Guastamacchia”

, 04 aprile 2020. Attraverso una nota stampa, “tutti gli uomini e le donne della Questura e della Polizia di Stato di Foggia piangono commossi per la prematura scomparsa del Sostituto Commissario, deceduto a Roma all’età di 51 anni, e si uniscono al dolore della vedova e dei due figli”. “. I colleghi lo ricordano per la sua grande amabilità, la dedizione al lavoro, la straordinaria umanità e professionalità. Con una preghiera lo ringraziamo per tutto quello che ci ha donato e insegnato”.