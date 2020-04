Vigiano “Donato ai Riuniti macchinario per i dializzati: che fine ha fatto?”

, 04 aprile 2020. “Mi sia consentito, quale segretario cittadino di Foggia della Lega – Salvini Puglia, plaudire alla generosità dei cittadini foggiani di fronte all’emergenza sanitaria in atto, che si manifesta nelle forme più disparate,, ma anche attraverso donazioni di altra natura, che mirano ad integrare la dotazione strumentale del nostro ospedale affinché possa servire al meglio l’utenza, in special modo quella interessata dal Covid 19″. Lo dice Antonio Vigiano.

“Tanto emerge dalla deliberazione del direttore generale degli OO.RR di Foggia n. 164 del 18 marzo 2020, con la quale è stata accettata la donazione da parte di privati cittadini di un sistema portatile per osmosi, comprensivo del materiale di consumo per 9 mesi, macchinario questo che avrebbe dovuto servire i dializzati ricoverati presso gli OO.RR. di Foggia e interessati dal Covid 19. Volutamente ho usato il condizionale in quanto questo macchinario, benché acquisito al patrimonio degli OO.RR. di Foggia con la deliberazione sopra citata, non è ancora a disposizione dell’utenza, con buona pace dei nobili intenti dei privati cittadini, a cui va un sentito ringraziamento, che l’hanno donato”. “Ed intanto, i dializzati ricoverati presso gli OO.RR. di Foggia interessati da Covid 19, a quanto pare, possono usufruire di una sola apparecchiatura per dialisi portatile, che può dializzare due persone per volta, scontando inevitabili turnazioni, che potrebbero essere scongiurate se solo si mettesse a loro disposizione l’altro macchinario donato da privati cittadini, di cui si sono perse le tracce”.

Ed è per questo che, con la presente, chiedo pubblicamente al direttore generale degli OO.RR. di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli, tra l’altro firmatario della deliberazione in questione, di spiegarci i termini della ‘sparizione’: dov’è la donazione dei cittadini foggiani? Trattasi di semplice ritardo (tra l’altro non tollerabile in tempi di emergenza) o il macchinario ha preso altre destinazioni? E, se così fosse, è giusto lasciare scoperta l’utenza foggiana e gli operatori sanitari, che hanno estremo bisogno del dono in oggetto? Auspichiamo una risposta celere da parte del Dg Dattoli: che ci faccia capire e ci comunichi i tempi necessari per l’attivazione del macchinario donato presso l’ospedale della nostra città”.